As decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre as taxas de juros só podem ser modificadas pelo Congresso dos Estados Unidos, lembrou nesta quinta-feira (14) o presidente da instituição, Jerome Powell.

As decisões do Fed "não podem ser revertidas por nenhuma seção do governo", apenas, "é claro, pelo Congresso", afirmou Powell em um discurso em Dallas, no Texas.

"Nossas decisões não podem ser revistas por nenhuma outra agência", acrescentou, em meio a especulações sobre a possibilidade de que o presidente eleito Donald Trump busque enfraquecer a independência da instituição ao assumir seu segundo mandato.

Trump não escondeu seu desejo de influenciar as decisões do banco central, que define as taxas de juros, as quais são referência para a economia e influenciam diretamente o preço do dinheiro.

Taxas altas encarecem o crédito e desestimulam o consumo e o investimento, aliviando a pressão sobre os preços. O Fed utilizou esse mecanismo para combater a inflação nos Estados Unidos nos últimos anos. Por outro lado, taxas baixas estimulam o fluxo de recursos na economia.

Quando o Fed iniciou um ciclo de flexibilização de sua política monetária em setembro, menos de dois meses antes da eleição presidencial de 5 de novembro, Trump acusou a instituição de estar jogando a favor da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

Também nesta quinta-feira, em Montevidéu, a governadora do Fed, Adriana Kugler, afirmou que um banco central independente é "fundamental" para a economia.

O Fed tem um mandato duplo do Congresso dos EUA para atuar de forma independente: controlar a inflação e manter o pleno emprego.

Qualquer fator que limite a independência do Fed poderia gerar questionamentos no mercado sobre sua capacidade de cumprir esses objetivos a longo prazo.

"Foi amplamente reconhecido —e isso é afirmado pela pesquisa econômica— que a independência dos bancos centrais é fundamental para alcançar boas políticas e bons resultados econômicos", destacou a governadora.

