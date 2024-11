A Itália precisava de pelo menos um ponto para selar sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa e conseguiu sem sofrimento, vencendo a Bélgica por 1 a 0 nesta quinta-feira (14), em Bruxelas.

O único gol do jogo no estádio Rei Balduíno foi marcado pelo meia Sandro Tonalli aos 11 minutos do primeiro tempo.

No próximo domingo, a 'Azzurra' (1ª, 13 pontos) define a liderança do Grupo A2 em San Siro contra a também classificada França (2ª, 10 pontos), que nesta quinta-feira empatou em 0 a 0 com Israel (4ª, 1 ponto).

A Bélgica (3ª, 4 pontos), por sua vez, fica sem chances de entrar nas quartas de final e terá que lutar para evitar o rebaixamento para a segunda divisão (Liga B) do torneio.

Os 'Diabos Vermelhos', em plena reformulação e com a ausência do lesionado Kevin De Bruyne, precisavam vencer a Itália para manterem chances matemáticas de avançar na última rodada e tudo ficou muito mais difícil logo no início da partida.

A seleção italiana abriu o placar logo cedo, quando Tonali apareceu livre ao receber ótimo passe de Giovanni Di Lorenzo para bater o goleiro Koen Casteels, titular na Bélgica no lugar de Thibaut Courtois, fora por conta de atritos com o técnico Domenico Tedesco.

Pouco antes do intervalo, o próprio Tonali (43') desperdiçou uma oportunidade clara de fazer o segundo. Na etapa final, foi a vez de Mateo Retegui desperdiçar boa chance de ampliar a vantagem (53').

A Bélgica acelerou em busca do empate, mas Gianluigi Donnarumma barrou as tentativas de Leandro Trossard (56') e Lois Openda (60'). Na melhor chance dos anfitriões, Romelu Lukaku cabeceou ao lado da trave (78') e não conseguiu evitar a derrota.

