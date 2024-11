O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, conseguiu sua segunda vitória no ATP Finals, disputado em Turim, ao vencer norueguês Casper Ruud (N.7) nesta quarta-feira (13), resultado que o deixa perto da vaga na semifinal.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-3 em uma hora e 25 minutos.

"Foi um jogo muito disputado, decidido por muito pouco, um ou dois pontos acho que joguei melhor do que na primeira rodada", comentou o alemão de 27 anos após a partida.

Na terceira rodada, o número 2 do mundo vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), que mais cedo conseguiu sua primeira vitória no torneio ao bater o russo Andrey Rublev (N.8).

Se vencer um set contra Alcaraz na sexta-feira, Zverev se garante na semifinal, seja qual for o resultado da partida contra o espanhol.

Ruud, que venceu Alcaraz na estreia, também tem chances de classificação. Seu próximo adversário é Rublev, já eliminado depois de duas derrotas, e o norueguês precisa vencer para avançar.

Zverev e Ruud fizeram um primeiro set quase perfeito no saque, sem nenhuma chance de quebra para ambos os lados.

No tie break, embora tenha sido muito sólido no serviço até então, Ruud vacilou e deixou Zverev abrir 6-1. O alemão fechou o set com um forehand em 50 minutos.

Na segunda parcial, foi preciso esperar até o oitavo game pelo primeiro break point da partida, uma oportunidade que Zverev não desperdiçou para liderar por 5-3.

E no game seguinte, Zverev só teve que confirmar seu serviço para selar a vitória e colocar um pé na semifinal do ATP Finals.

