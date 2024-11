Aos 73 anos, Claudio Ranieri, que havia se aposentado em junho, será técnico da Roma, sua 12ª equipe na Serie A, publicou a imprensa italiana nesta quarta-feira (13).

Segundo vários veículos, principalmente o jornal La Gazzetta dello Sport e o canal de televisão Sky Sport, Ranieri e os proprietários americanos do clube chegaram a um acordo para o veterano treinador assumir os 'gialorossi'.

O anúncio oficial deve acontecer na quinta-feira, quando Ranieri assinará o contrato. No mesmo dia, ele deve comandar seu primeiro treino com a equipe, segundo as mesmas fontes.

Claudio Ranieri foi jogador da Roma e trabalhou no clube como treinador em duas ocasiões (2009-2011 e 2019). Ele chegou perto de conquistar o 'Scudetto' com a equipe em 2010.

Campeão inglês com o modesto Leicester em 2016, ele chegaria para substituir o croata Ivan Juric, demitido no último fim de semana depois da quarta derrota da Roma nos últimos cinco jogos.

Juric estava no cargo desde setembro, quando assumiu a equipe no lugar de Daniele De Rossi, demitido depois de quatro jogos na temporada.

A Roma ocupa a 12ª posição no Campeonato Italiano com apenas 13 pontos em 12 rodadas e está mais próxima da zona de rebaixamento (Lecce, 18º com 9 pontos) do que da zona de classificação para as copas europeias da próxima temporada (Juventus, 6ª com 24 pontos).

Ranieri passou por grandes clubes como Inter de Milão, Juventus, Chelsea, Monaco, Valencia em Atlético de Madrid. Em junho, deixou o Cagliari e anunciou sua aposentadoria, a menos que recebesse uma proposta para treinar uma seleção, função que só desempenhou brevemente à frente da Grécia, em 2014.

