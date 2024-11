A Ucrânia organizou uma "operação especial" para "liquidar" um oficial da frota russa do Mar Negro que faleceu nesta quarta-feira (13) na explosão de um carro-bomba na península anexada da Crimeia, afirmou à AFP uma fonte das forças de segurança.

A "operação especial bem-sucedida" do Serviço de Segurança da Ucrânia, a principal agência de segurança do país, provocou a morte de "um criminoso de guerra que ordenou o lançamento de mísseis de cruzeiro do Mar Negro contra alvos civis na Ucrânia", disse a fonte.

O militar que morreu, Valery Trankovsky, era "um alvo absolutamente legítimo". "Como resultado da explosão, as pernas do capitão russo foram arrancadas e ele morreu devido à perda de sangue", acrescentou a fonte.

O carro-bomba explodiu no distrito de Gagarin, na cidade Sebastopol, segundo o governador designado pelas autoridades russas, Mikhail Razvozhayev.

