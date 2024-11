"Mensagem errada" e "falta de respeito": um minuto em campo do streamer Spreen com a camisa do Deportivo Riestra no jogo contra o Vélez Sarsfield bastou para desatar uma onda de repúdio no futebol argentino, que motivou nesta terça-feira (12) um pedido de investigação da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Entre os 11 titulares que o Riestra apresentou para na segunda-feira para enfrentar o Vélez pela 22ª rodada Liga Profissional Argentina estava Iván Buhajeruk, um streamer de 24 anos conhecido como Spreen, que parmaceu em campo por um minuto antes de ser substituído, sem chegar a tocar na bola e deixando sua equipe com uma substituição a menos na partida que terminou empatada em 1 a 1.

O gol do Vélez foi marcado por Braian Romero (artilheiro do campeonato com 12 gols), que após o jogo falou que a estreia de Spreen foi "uma falta de respeito com o futebol".

"Hoje a televisão mostrou às crianças um atalho", disse Romero. "O que aconteceu hoje é uma mensagem errada para a sociedade, para as crianças, para aqueles que tentam até o fim."

"Do meu lugar, quero dizer que esse não é o caminho, e que continuem tentando, que o futebol é isso: tentar, fracassar, tentar, fracassar, e continuar tentando", acrescentou o jogador do Vélez.

Spreen soma mais de 17 milhões de seguidores entre as plataformas Twitch e YouTube, mas nunca jogou futebol profissionalmente nem se formou em categorias de base.

A ação de marketing realizada pelo Riestra viralizou o nome do pequeno clube, mas foi recebida com duras críticas nas redes sociais, entre amantes do futebol e também consagrados no esporte, como o presidente do Estudiantes de La Plata, o ex-jogador da seleção argentina Juan Sebastián Verón, que considerou "uma total falta de respeito com o futebol e com os jogadores".

A AFA abriu nesta terça-feira um processo para que o tribunal de ética da entidade investigue a inclusão do streamer e se o Riestra incorreu em "condutas suscetíveis a prejudicar a reputação e integridade do futebol argentino".

- 'Situações estranhas' -

O Riestra emitiu um comunicado no qual reconhece que "esta ação de marketing gerou muitas opiniões negativas" e afirma que não teve a intenção de "desrespeitar o Vélez Sarsfield e o futebol argentino em geral".

"Queremos oferecer nossas mais sinceras desculpas aos que se sentiram ofendidos", diz a publicação, na qual o clube explica que o técnico da equipe se comunicou com o do Vélez na semana passada para comentar sobre a iniciativa.

O Riestra afirmou que o objetivo "foi [e é] atrair novos públicos para o futebol, construindo pontes entre diferentes mundos e plataformas para continuar potencializando o produto e o nosso clube".

O presidente do Vélez, Fabián Berlanga, ironizou sobre o tema ao descartar a possibilidade de o famoso produtor musical argentino Bizarrap, que é torcedor do clube, participar de um jogo da equipe: "Ele está gordinho, não podemos colocá-lo para jogar", disse em entrevista, na qual preferiu não opinar sobre a escalação de Spreen.

O Riestra é um pequeno clube que em dez anos passou da quinta divisão para a elite do futebol argentino, impulsionado pelo advogado Víctor Stinfale, que foi seu presidente e é dono de uma empresa de bebidas energéticas que patrocina a equipe.

Nesta terça-feira, a imprensa argentina levantou suspeitas em torno do caso: o jornal Clarín informou que uma casa de apostas on-line promoveu uma lucrativa cotação quanto à titularidade ou não de Spreen na partida.

"Não são só situações estranhas que acontecem no futebol campeão do mundo. Acontecem coisas que não deveriam acontecer. E que alguém deveria investigar", disse o editor-chefe do caderno de esportes do Clarín, Martín Voogd.

Para Voogd, "a bola está tão suja que você nem consegue ter certeza de que existe uma bola debaixo de tanta sujeira".

Nesta terça-feira, a Procuradoria Especializada em Jogos de Azar (FEJA) de Buenos Aires informou em um comunicado que iniciou um processo para investigar se "por ocasião do jogo de futebol entre Deportivo Riestra y Vélez, o técnico do Riestra, Cristian Fabbiani, e o influencer Iván Buhajeruk [Spreen] tiveram o propósito de captar apostadores em plataformas ilegais".

