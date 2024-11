O retorno de Rodrigo Betancur e as ausências dos meias Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz marcam a convocação da seleção do Uruguai divulgada nesta terça-feira (12), para a última rodada dupla do ano das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico argentino Marcelo Bielsa convocou 24 jogadores para enfrentar a Colômbia (15 de novembro) em Montevidéu e o Brasil (19) de novembro em Salvador, informou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Betancur, meio-campista do Tottenham, voltará à 'Celeste' depois de cumprir quatro jogos de suspensão pela briga com torcedores na arquibancada no jogo contra a Colômbia pela Copa América, em julho.

Com problemas físicos, De Arrascaeta e De La Cruz não aparecem na lista, mas o lateral-direito Guillermo Varella, também do Flamengo, foi convocado.

Outros jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram lembrados por Bielsa são o goleiro Sergio Rochet (Internacional), o lateral Puma Rodríguez (Vasco) e o atacante Luciano Rodríguez (Bahia).

Lista de convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR).

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscou/RUS), Juan Rodríguez (Boston River/URU), Mathias Olivera (Napoli/ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), Guillermo Varela (Flamengo), Puma Rodríguez (Vasco), Marcelo Saracchi (Boca Juniors/ARG).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United/ENG), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham/ENG).

Atacantes: Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Torres (Orlando City/EUA), Luciano Rodríguez (Bahia), Brian Rodríguez (América/MEX), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Rodrigo Aguirre (América/MEX), Darwin Núñez (Liverpool/ING).

ad/ol/cb/yr