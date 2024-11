Um motorista matou 35 pessoas e feriu outras 43 ao avançar com seu carro contra um grupo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira, informou a polícia local nesta terça-feira.

"Um grave e agressivo ataque ocorreu no Centro de Esportes de Zhuhai, no qual um suspeito avançou com o carro contra as pessoas que estavam praticando exercícios, o que resultou em 35 mortos e 43 feridos", afirmou a polícia da cidade, que recebe uma importante feira de aviação esta semana.

