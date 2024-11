O exército dos Estados Unidos realizou, nesta segunda-feira (11), bombardeios contra nove alvos associados a grupos apoiados pelo Irã na Síria, em resposta aos ataques contra as tropas americanas posicionadas no país.

"Esses ataques degradarão a capacidade dos grupos apoiados pelo Irã de planejar e lançar futuros ataques contra as forças dos EUA e da coalizão", afirmou o Comando Central dos EUA (Centcom) nas redes sociais, em referência à aliança internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria como parte da coalizão internacional estabelecida em 2014 para ajudar a combater este grupo armado, que havia tomado o controle de extensas áreas do Iraque e da Síria.

As forças da coalizão contra o EI foram atacadas dezenas de vezes com drones e foguetes tanto no Iraque quanto na Síria, enquanto a violência relacionada à guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, desde o ano passado, tem envolvido combatentes de todo o Oriente Médio, incluindo o Hezbollah no Líbano.

