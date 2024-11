O novo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira (11) que o Irã está "mais exposto do que nunca a ataques contra suas instalações nucleares".

"Temos a oportunidade de alcançar nosso objetivo mais importante: frustrar e eliminar a ameaça existencial que pesa sobre o Estado de Israel", escreveu Israel Katz em uma mensagem na rede social X.

Israel, grande inimigo regional do Irã, está em guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, dois movimentos aliados de Teerã, que, por sua vez, pede um cessar-fogo em ambos os fronts.

A tensão entre os dois países aumentou devido aos conflitos em Gaza e no Líbano. Aviões de combate israelenses bombardearam instalações militares no Irã em 26 de outubro em retaliação a um ataque iraniano contra Israel ocorrido no dia 1º do mesmo mês.

Teerã prometeu responder e Israel deixou claro que, nesse caso, replicará com ainda mais contundência.

