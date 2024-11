Os preços internacionais do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (11), afetados pelas novas medidas de estímulo econômico das autoridades chinesas, consideradas decepcionantes, enquanto a cotação do gás natural disparou após o fechamento das plataformas devido à passagem do furacão Rafael pelo Caribe.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro próximo caiu 2,76%, fechando a 71,83 dólares.

Em Nova York, por sua vez, a cotação do barril de petróleo cru American West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em janeiro, caiu 3,32% a 68,04 dólares.

"O mercado esperava medidas econômicas mais sólidas (de Pequim), mas ficou decepcionado com o que finalmente foi decidido" para a economia chinesa, comentou à AFP Andy Lipow, analista da consultoria Lipow Oil Associates.

A China, maior importador mundial de petróleo, prometeu na sexta-feira um pacote de cerca de 1,4 bilhão de dólares (R$ 8,1 bilhões, na cotação atual) para refinanciar as autoridades locais e permitir um maior nível de endividamento.

A falta de medidas para apoiar o consumo, no entanto, decepcionou os investidores e está pressionando os preços do petróleo cru.

De todo modo, o avanço firme do dólar - de 2,16% desde a quarta-feira passada -, após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, em 5 de novembro, "pesou nos preços", segundo a Lipow.

Quanto ao preço do gás, o contrato de referência para o gás natural americano despencou 9,67%, afetado sobretudo por problemas de produção vinculados ao fechamento de algumas plataformas durante a passagem do furacão Rafael pelo Golfo do México.

ni/tu/clc/llu/ag/mvv/am