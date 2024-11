O porto de Montreal foi fechado nesta segunda-feira (11), por decisão de seus administradores, ampliando a interrupção das atividades marítimas no Canadá, a qual já havia sido intensificada por determinações do patronato nos terminais de Vancouver e em outros da costa do Pacífico.

Cerca de 1.200 trabalhadores do porto de Montreal não puderam acessar seus postos de trabalho, depois de o sindicato rejeitar a última proposta de aumento dos empregadores.

Enquanto isso, os trabalhadores do porto de Vancouver e de terminais de outras cidades da costa do Pacífico canadense completaram nesta segunda-feira uma semana de greves após serem demitidos em meio a movimentos de reivindicação salarial.

"Quando vemos o que está acontecendo, o fechamento patronal em Vancouver (e) o fechamento patronal em Montreal, consideramos que é um ataque coordenado e planejado para pressionar o governo a intervir", disse Michel Murray, porta-voz do Sindicato de Estivadores Local 375 do Sindicato Canadense de Empregados Públicos, em uma entrevista coletiva em Montreal.

"Se a Associação de Empregadores Marítimos tivesse respeitado os processos de negociação coletiva, soluções teriam sido encontradas e o conflito no porto de Montreal teria sido evitado", ressaltou.

Os estivadores de Montreal organizaram três greves parciais em outubro, enquanto as negociações contratuais entre o sindicato local de trabalhadores portuários e a Associação de Empregadores Marítimos continuavam estagnadas após a ampla rejeição da última proposta patronal.

Em resposta, os empregadores reagiram da mesma forma que administradores de outros terminais, fechando o porto e impedindo que os trabalhadores retomassem suas atividades.

A Associação de Empregadores Marítimos pediu ao Ministério do Trabalho canadense que intervenha "para resolver o impasse o mais rápido possível".

Julie Gascon, diretora da Autoridade Portuária de Montreal, alertou que o conflito "coloca em risco os empregos e a receita das empresas".

Gascon também afirmou que terá "graves consequências" para os trabalhadores do transporte de cargas rodoviárias e ferroviárias, agentes marítimos, pilotos, assim como para as empresas do setor.

Isso "inevitavelmente desencadeará um efeito dominó em toda a economia" canadense.

Os portos de Montreal e Vancouver movimentam diariamente centenas de milhões de dólares em mercadorias.

