Pelo menos sete pessoas, "em sua maioria mulheres e crianças", morreram nesta segunda-feira (11) em um bombardeio israelense na localidade de Saksakiyeh, no sul do Líbano, afirmou o Ministério da Saúde.

De acordo com a agência de notícias oficial libanesa NNA, o ataque "teve como alvo uma casa" nesta localidade costeira, relativamente afastada da fronteira com Israel. As equipes de resgate continuam buscando sobreviventes entre os escombros.

nch/at/pc/mb/yr/mvv