O governo do Equador designou, nesta segunda-feira (11), a ministra do Planejamento, Sariha Moya, como vice-presidente interina em meio a uma crise política devido à suspensão, por cinco meses, da titular Verónica Abad, que mantém uma relação tensa com o presidente Daniel Noboa.

Moya "será a nova vice-presidente encarregada no governo de Daniel Noboa", disse o Poder Executivo em comunicado, após a suspensão de Abad ordenada no sábado pelo Ministério do Trabalho devido ao "abandono injustificado" de suas funções.

O Executivo afirmou que Moya foi nomeada de acordo com a Constituição.

O artigo 150 da Carta Magna estabelece que "em caso de ausência temporária de quem exerce a Vice-presidência da República, corresponderá a substituição da ministra ou do ministro de Estado designado pela Presidência da República".

"Com sua experiência e compromisso, serão mantidos os eixos de trabalho alinhados com o Governo Nacional", acrescentou o comunicado.

Noboa e Abad, eleitos em 2023, têm tido uma relação tensa desde a campanha eleitoral. Pouco depois de assumir o cargo em novembro daquele ano, o presidente nomeou sua vice para o cargo de embaixadora em Israel.

Em setembro, diante de uma escalada no conflito em Israel, Abad foi para a Turquia por segurança.

Para sua suspensão, a pasta do Trabalho argumentou que a funcionária deveria ter se estabelecido em Ancara até 1º de setembro, mas chegou cinco dias depois.

A sede presidencial declarou em comunicado que "Moya mostrou uma trajetória exemplar no serviço público, com uma sólida formação na gestão pública e um profundo compromisso com o bem-estar de todos os equatorianos".

