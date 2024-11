O Tribunal Contencioso Eleitoral (TCE) do Equador inabilitou no domingo a candidatura presidencial do empresário Jan Topic, por considerar que incorrem em uma "proibição constitucional e legal".

O tribunal "conclui que a candidatura de Jan Tomislav Topic incorre em uma proibição constitucional e legal, portanto, não pode ser aceita", afirmou o juiz Ángel Torres ao ler a sentença após uma sessão extraordinária dos magistrados no domingo à noite.

Os juízes consideraram que "sua participação em atividades relacionadas a contratos públicos infringe as regras" eleitorais equatorianas e argumentam que o candidato "não conseguiu desvincular-se de maneira adequada dos contratos com o Estado e continua sendo o beneficiário final das empresas envolvidas".

Topic, filho de um conhecido empresário do setor de telecomunicações, é um dos 16 candidatos da eleição presidencial equatoriana de fevereiro de 2025, na qual o atual presidente, Daniel Noboa, buscará um segundo mandato.

A sentença do TCE foi anunciada depois que dois partidos políticos apresentaram recursos para inabilitar Topic. As legendas argumentam que uma empresa vinculada ao candidato fornece radares que detectam excessos de velocidade ao município de Manta (oeste), algo que Topic nega.

Topic acusa diretamente o presidente Noboa de estar por trás da sentença.

"Não vamos permitir que uma criança com delírios de imperador nos tire o direito de decidir", afirmou o candidato.

Após o anúncio da sentença, o partido SUMA, que apoia sua candidatura à presidência, tem prazo de dois dias para anunciar um novo candidato.

