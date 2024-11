Jorge Sampaoli está muito próximo de assumir o Rennes, anunciou o clube, que contou com a presença do técnico argentino no estádio Roazhon Park durante a derrota da equipe por 2 a 0 para o Toulouse pelo Campeonato Francês neste domingo (10).

"As negociações estão muito avançadas com Sampaoli", explicou Frederic Massara, diretor esportivo do Rennes, em entrevista à plataforma DAZN.

Minutos depois, o técnico argentino apareceu sentado ao lado de Massara na tribuna para assistir ao jogo da equipe.

Sampaoli está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Flamengo. No Brasil, ele também já trabalhou no Atlético-MG e no Santos.

Segundo uma fonte próxima do clube, argentino chegará ao Rennes com três auxiliares para substituir Julien Stephan, demitido na última quinta-feira depois de um longo período de maus resultados.

O Rennes ocupa a 13ª colocação na tabela do Campeonato Francês, muito longe do objetivo de se classificar para alguma das copas europeias.

