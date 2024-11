Os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios aéreos na madrugada de sábado para domingo (9 e 10) contra instalações de armazenamento de armas dos rebeldes huthis no Iêmen, informou o Pentágono.

As armas sofisticadas em questão eram utilizadas por grupos apoiados pelo Irã para atacar embarcações civis e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, disse à AFP um alto funcionário da defesa dos EUA.

Entretanto, a rede huthi Al Massira reportou três ataques em vários bairros da capital Sanaa.

Os huthis, que controlam grande parte do Iêmen, lançam ataques frequentes contra Israel e navios que consideram associados a este país, e afirmam agir em solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas na sua guerra contra as forças israelenses na Faixa de Gaza.

Em resposta, EUA e Reino Unido lançaram bombardeios frequentes contra instalações huthis, embora até o momento não tenham conseguido minar a capacidade operacional do movimento.

