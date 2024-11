Mal na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain voltou a vencer neste sábado (9), ao bater o Angers por 4 a 2 fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o PSG se mantém na liderança com seis pontos de vantagem sobre o Monaco (2º), que mais cedo o Strasbourg por 2 a 0.

No meio da semana, o time parisiense sofreu uma decepcionante derrota no Parque dos Príncipes diante do Atlético de Madrid (2 a 1), com um gol do argentino Ángel Correa nos acréscimos.

Contra o Angers, a vitória foi construída no primeiro tempo. Lee Kang-in abriu o placar aos 17 minutos ao aproveitar um cruzamento rasteiro de Marco Asensio (17').

Pouco depois, o segundo do PSG saiu da mesma combinação: passe do espanhol, gol do sul-coreano.

Asensio fez sua terceira assistência ao servir Bradley Barcola (31'), que antes do intervalo marcou mais um de cabeça (45'+2).

O Angers só diminuiu na reta final da segunda etapa, marcando dois gols nos acréscimos, com Lepaul (90'+1) e Biumla Bayiha (90'+7).

"Quando parece fácil, significa que você trabalhou muito bem", declarou em entrevista após a partida o técnico do PSG, Luis Enrique.

"O Angers sabia como se defender, fomos muito eficientes e tivemos muitas oportunidades de gol. É uma vitória que reforça a nossa ideia", acrescentou o treinador.

O jogo foi interrompido por alguns minutos no início do segundo tempo porque torcedores lançaram bolas de tênis no campo em protesto contra a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França e emissoras que transmitem o campeonato na televisão.

- Monaco vence -

Mais cedo, o Monaco bateu o Strasbourg de virada por 3 a 1, com dois gols de Eliesse Ben Seghir.

Depois de três jogos sem vitória na Ligue 1, o time do Principado volta a vencer e termina uma semana na qual derrotou o Bologna por 1 a 0 na Champions.

Também marcou para o Monaco o nigeriano, enquanto o gol do Strasbourg saiu dos pés do marfinense Guéla Doué.

No outro jogo disputado neste sábado, o Lens venceu o Nantes por 3 a 2 e subiu provisoriamente para a quinta colocação na tabela, que dá vaga na Liga Europa.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 3

- Sábado:

Strasbourg - Monaco 1 - 3

Lens - Nantes 3 - 2

Angers - PSG 2 - 4

- Domingo:

(11h00) Nice - Lille

(13h00) Rennes - Toulouse

Montpellier - Brest

Le Havre - Reims

(16h45) Lyon - Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 29 11 9 2 0 33 10 23

2. Monaco 23 11 7 2 2 18 8 10

3. Olympique de Marselha 20 11 6 2 3 24 15 9

4. Lille 18 10 5 3 2 16 9 7

5. Lens 17 11 4 5 2 12 9 3

6. Nice 16 10 4 4 2 19 9 10

7. Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1

8. Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2

9. Reims 14 10 4 2 4 16 15 1

10. Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2

11. Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3

12. Toulouse 12 10 3 3 4 11 11 0

13. Rennes 11 10 3 2 5 13 16 -3

14. Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3

15. Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7

16. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 24 -14

17. Le Havre 9 10 3 0 7 8 20 -12

18. Montpellier 4 10 1 1 8 8 30 -22

