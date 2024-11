Pela primeira vez em sua carreira como treinador, Pep Guardiola chega a uma série de quatro derrotas consecutivas, ao ver o seu Manchester City cair diante do Brighton por 2 a 1 neste sábado (9), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Faltando 12 minutos para o apito final, o City vencia por 1 a 0 graças ao gol do norueguês Erling Haaland no primeiro tempo (23), mas o brasileiro João Pedro (78') e Matt O'Riley (83'), que haviam começado no banco de reservas, viraram o jogo na reta final.

Treinador desde 2008, com passagens vitoriosas por Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City, Guardiola sofre pela primeira vez quatro derrotas consecutivas.

Também é a primeira vez desde 2006 que o City perde quatro jogos em sequência.

A última vitória foi no dia 26 de outubro, sobre o Southampton (2 a 0). De lá para cá, o time foi eliminado pelo Tottenham da Copa da Liga Inglesa (2 a 1), perdeu para Bournemouth (2 a 1) na Premier League e foi goleado pelo Sporting de Lisboa (4 a 1) na Liga dos Campeões.

O derrota para o Brighton deixa os 'Citizens' a dois pontos do líder Liverpool, que ainda neste sábado enfrenta o Aston Villa (8º).

- 'Wolfes' vencem com golaço de Matheus Cunha -

Mais cedo, o Wolverhampton (18º) conseguiu sua primeira vitória na temporada, ao bater o lanterna Southampton por 2 a 1, com um golaço do atacante brasileiro Matheus Cunha.

Logo aos dois minutos de jogo, Pablo Sarabia abriu o placar para os 'Wolves', que jogavam em casa.

No início do segundo tempo, Matheus Cunha, que já havia dado a assistência para o gol de Sarabia, acertou lindo chute de fora da área para selar a vitória.

Também neste sábado, o Fulham (7º) venceu o Crystal Palace (17º) por 2 a 0 e o Brentford (10º) bateu o Bournemouth (11º) por 3 a 2, enquanto West Ham (14º) e Everton (16º) empataram sem gols.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Fulham 0 - 2

West Ham - Everton 0 - 0

Wolverhampton - Southampton 2 - 0

Brentford - Bournemouth 3 - 2

Brighton - Manchester City 2 - 1

(17h00) Liverpool - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Leicester

Nottingham - Newcastle

Tottenham - Ipswich Town

(13h30) Chelsea - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 25 10 8 1 1 19 6 13

2. Manchester City 23 11 7 2 2 22 13 9

3. Nottingham 19 10 5 4 1 14 7 7

4. Brighton 19 11 5 4 2 19 15 4

5. Chelsea 18 10 5 3 2 20 12 8

6. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

7. Fulham 18 11 5 3 3 16 13 3

8. Aston Villa 18 10 5 3 2 17 15 2

9. Tottenham 16 10 5 1 4 22 11 11

10. Brentford 16 11 5 1 5 22 22 0

11. Bournemouth 15 11 4 3 4 15 15 0

12. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

13. Manchester United 12 10 3 3 4 9 12 -3

14. West Ham 12 11 3 3 5 13 19 -6

15. Leicester 10 10 2 4 4 14 18 -4

16. Everton 10 11 2 4 5 10 17 -7

17. Crystal Palace 7 11 1 4 6 8 15 -7

18. Wolverhampton 6 11 1 3 7 16 27 -11

19. Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11

20. Southampton 4 11 1 1 9 7 21 -14

kca/nf/dam/pm/cb