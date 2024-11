O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados para substituir na Seleção os lesionados Éder Militão e Rodrygo, anunciou a CBF neste sábado (9).

Militão e Rodrygo se lesionaram na vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.

Segundo as primeiras informações, Rodrygo sofreu um problema muscular na perna direita, enquanto Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficará fora do restante da temporada.

A Seleção Brasileira vai se concentrar a partir da próxima segunda-feira par os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela (14 de novembro), em Maturín, e Uruguai (19 de novembro), em Salvador.

Com as mudanças, a lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior é a seguinte:

- Goleiros: Bento (Al-Nassr/ASA), Ederson (Manchester City/ING) e Weverton (Palmeiras)

- Laterais: Danilo (Juventus/ITA), Vanderson (Monaco/FRA), Abner (Lyon/FRA) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

- Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Marquinhos (PSG/FRA) e Murillo (Nottingham Forest/ING)

- Meio-campistas: André (Wolverhampton/ING), Andreas Pereira (Fulham/ING), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham/ING) e Raphinha (Barcelona/ESP)

- Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Savinho (Manchester City/ING) e Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP).

