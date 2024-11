Com uma vitória por 3 a 1 na casa do Rayo Vallecano, o Las Palmas respirou e saiu da zona de rebaixamento, no jogo que abriu a 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

O português Fábio Silva abriu o placar aos seis minutos e no segundo tempo o Las Palmas ampliou a vantagem com um gol contra de Aridane Hernández (62') e um de Manu Fuster (66'), enquanto o Rayo descontou nos acréscimos com outro gol contra, do escocês Scott McKenna (90'+3).

É a terceira vitória do Las Palmas em seus últimos quatro jogos, o que dá ânimo à equipe na luta pela permanência na primeira divisão.

Por sua vez, o Rayo (9º) estaciona na briga para entrar na zona de classificação para as copas europeias.

No sábado, o Real Madrid (2º), em crise pelo mau desempenho nos últimos jogos, tentará virar a página contra o Osasuna (5º) em casa.

O time merengue chega para a rodada a nove pontos do líder Barcelona (e um jogo a menos), que no domingo visitará a Real Sociedad (11ª).

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Las Palmas 1 - 3

- Sábado:

(10h00) Real Madrid - Osasuna

(12h15) Villarreal - Alavés

(17h00) Leganés - Sevilla

- Domingo:

(10h00) Betis - Celta Vigo

(12h15) Mallorca - Atlético de Madrid

(14h30) Getafe - Girona

Valladolid - Athletic Bilbao

(17h00) Real Sociedad - Barcelona

. Adiado:

Espanyol - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 29

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 11

4. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

5. Osasuna 21 12 6 3 3 17 16 1

6. Athletic Bilbao 19 12 5 4 3 18 12 6

7. Betis 19 12 5 4 3 12 10 2

8. Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 1

9. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

10. Celta Vigo 16 12 5 1 6 18 20 -2

11. Real Sociedad 15 12 4 3 5 10 10 0

12. Girona 15 12 4 3 5 15 17 -2

13. Sevilla 15 12 4 3 5 12 17 -5

14. Alavés 13 12 4 1 7 14 19 -5

15. Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6

16. Leganés 11 12 2 5 5 12 16 -4

17. Getafe 10 12 1 7 4 8 10 -2

18. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

19. Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

