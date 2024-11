Milhares de apoiadores do principal partido de oposição à ex-primeira-ministra de Bangladesh Sheikh Hasina protestaram nesta sexta-feira (8) em Daca para "impedir o retorno dos fascistas", constataram jornalistas da AFP.

Convocados pelo Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), os manifestantes desfilaram pelas ruas de Daca em uma das maiores mobilizações na capital desde as que precederam a queda do regime autoritário da premiê em agosto.

"Estamos aqui para proteger o direito de voto e impedir o retorno dos fascistas (...) Não podemos permitir o fracasso do governo provisório", disse à multidão o vice-presidente do BNP, Tarique Rahman, exilado no Reino Unido.

"Sheikh Hasina fugiu, mas a conspiração continua. Seus parceiros estão conspirando para derrubar o governo. Devemos permanecer atentos", reiterou o secretário-geral do BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, também exilado no Reino Unido.

Desde a queda de Hasina, Bangladesh tem um governo provisório liderado pelo vencedor do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, que prometeu rever a Constituição e eleições gerais ainda sem data definida.

Sheikh Hasina, de 77 anos, governou Bangladesh a punho de ferro entre 1996 e 2001 e de 2009 a 2024, sendo acusada por organizações não governamentais de ter ordenado a execução, sequestro ou prisão de centenas de seus adversários políticos.

A ex-premiê fugiu de helicóptero de seu palácio, invadido por manifestantes no dia 5 de agosto, e refugiou-se na Índia. O sistema judicial de Bangladesh emitiu um mandado de prisão contra ela.

