A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (7), em um movimento que continua após a vitória eleitoral de Donald Trump, mas também graças a novos cortes de juros por parte do banco central americano.

O índice tecnológico Nasdaq (+1,51%) e o S&P 500 (+0,74%) atingiram novos recordes no fechamento, enquanto o Dow Jones terminou estável.

"As ações seguem impulsionadas pela resiliência da economia" americana "e a esperança de uma política de crescimento, de cortes de impostos, coisas que contribuiriam para os lucros das empresas", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos na terça.

A esse clima de euforia que fez Wall Street disparar na quarta-feira se acrescenta a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central) de reduzir os juros.

Seu presidente, Jerome Powell, afirmou na coletiva de imprensa que os membros do Fed estão abertos a todas as possibilidades em sua próxima reunião de 17 e 18 de dezembro.

O Fed reduziu nesta quinta a taxa de juros de referência em 0,25%, para a faixa entre 4,50-4,75%, uma decisão unânime e esperada pelos mercados.

O corte vem na sequência de outro de meio ponto percentual em setembro, o primeiro deste ciclo de flexibilização da política monetária desde março de 2020.

As ações das tecnológicas se beneficiaram desta combinação de fatores.

A gigante dos semicondutores Nvidia voltou a subir (+2,25%) e consolida seu lugar como a empresa mais valiosa do mundo, à frente da Apple. Sua capitalização em bolsa chegou a 3,6 trilhões de dólares (R$ 20,38 trilhões), um recorde absoluto para uma empresa de capital aberto.

Seus concorrentes de Intel (+4,71%), AMD (+3,25%) e Broadcom (+2,37%) também sobem rapidamente.

A Tesla, cujo fundador Elon Musk apoiou economicamente a campanha de Donald Trump, continuou subindo (2,90%) após sua disparada de quarta-feira.

O grupo de mídia de Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), sofreu uma queda brutal (-22,97%) após uma subida brilhante. É uma ação muito procurada pelos especuladores e tem variações fortes um dia após o outro.

O grupo de mídia Warner Bros Discovery avançou 11,81% apesar de um faturamento em queda e inferior ao esperado no terceiro trimestre. O mercado se fixou no aumento de 7,2 milhões de assinantes de sua plataforma de streaming Max com relação ao trimestre anterior.

Por outro lado, as ações da empresa argentina de comércio eletrônico e serviços financeiros Mercado Livre despencaram mais de 16% na Bolsa de Nova York, após a divulgação de seu informe de resultados para o terceiro trimestre.

Segundo o documento publicado na quarta, o Mercado Livre teve uma receita líquida de 5,3 bilhões de dólares (R$ 30 bilhões), com 35% de aumento em 12 meses, e seu lucro líquido foi de US$ 397 milhões (R$ 2,25 bilhões), mas não conseguiu alcançar as expectativas do mercado e caiu.

tu/mr/nn/rpr/am