Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente obrigou nesta quinta-feira (7) milhares de pessoas a desocuparem suas casas em apenas 24 horas no sul da Califórnia, onde centenas de bombeiros lutam contra as chamas.

Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais devido ao incêndio batizado de "Mountain", que ameaça cerca de 3.500 residências e já destruiu quase 8 mil hectares.

O fogo, que começou na manhã de quarta-feira no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, já devastaram vários bairros e destruíram edificações, mas as autoridades ainda não conseguiram contabilizar os danos iniciais.

Mais de 14 mil residentes receberam ordens ou alertas de evacuação, principalmente nas localidades de Camarillo, Somis e Moorpark, informou na quarta-feira o xerife de Ventura, Jim Fryhoff.

"Sabemos que é um momento doloroso", disse Fryhoff. "O incêndio é extremamente perigoso, e quero lembrar a todos que temos novas zonas de evacuação delimitadas durante a noite", acrescentou.

"Este incêndio está muito ativo e imprevisível, temos muitos recursos em ação, e queremos garantir que todos estejam seguros enquanto se deslocam em busca de refúgio", comentou.

"Não consegui dormir, estava tentando encontrar um lugar seguro", contou à mídia local Erica Preciado, moradora da área, que na madrugada abandonou sua casa junto ao marido por medo da possível aproximação das chamas.

"Peguei algumas fotos, documentos e algumas coisas e fui embora bem cedo", acrescentou, em lágrimas.

Outro residente contou à emissora KTLA que abandonou sua casa de 27 anos com sua família e, posteriormente, soube que ela havia sido destruída pelas chamas.

"Não sobrou nada", disse, com a voz embargada. "Não sobrou nada."

- Receita climática -

Os bombeiros lançaram água de helicópteros durante toda a noite, e várias equipes tentam conter o fogo por terra, mas ventos fortes e baixa umidade complicam a situação.

Além disso, o fornecimento de água começou a falhar de madrugada, informou o chefe dos bombeiros de Ventura, Dustin Gardner.

"Estamos combatendo o fogo há 26 horas, e colocamos todos esses caminhões nos hidrantes, e secamos as reservas de água", disse Gardner a jornalistas.

Gardner esclareceu que, embora não seja comum, não é algo inusitado. "Estamos preparados para isso, então nos impacta, mas vamos mitigar", acrescentou.

Cerca de 70 mil pessoas na região ficaram sem eletricidade devido a cortes preventivos, segundo a fornecedora Southland. A medida, comum durante incêndios para evitar novas chamas com a queda de postes, pode ser ampliada.

As causas do incêndio estão sob investigação, mas especialistas climáticos explicaram que as chamas começaram exatamente quando a região estava sob um exacerbado alerta vermelho.

"O que significa ventos muito fortes, umidade muito baixa e muito combustível", explicou Rich Thompson, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

A região passou por dois anos de muita chuva, o que estimulou o crescimento da grama que agora, sob seca, calor e ventos, se torna o combustível ideal para a rápida propagação do fogo.

As condições climáticas melhoraram um pouco nesta quinta-feira, mas a área continua sob alerta vermelho.

"Esperamos rajadas de vento soprando do nordeste de 40 a 56 quilômetros por hora até a tarde, com níveis de umidade entre 10 e 15%", disse Thompson.

O governo da Califórnia garantiu recursos adicionais e posicionou equipes em 19 condados do estado, antecipando advertências de condições climáticas propícias para incêndios perigosos em muitas áreas da costa e do interior da Califórnia.

