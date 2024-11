Um técnico de prestígio e carismático como Antonio Conte, contratações certeiras e eficiência na frente do gol são a chave de um Napoli que ressuscitou em menos de quatro meses para voltar a brigar pelo título do Campeonato Italiano, depois de uma temporada 2023/2024 catastrófica. No próximo domingo (10), o desafio é contra a Inter de Milão, confronto direto pela liderança, em San Siro.

O time napolitano é o líder desde a 6ª rodada. Na 12ª, vai enfrentar a atual campeã, que está um ponto atrás.

Depois de conquistar o 'Scudetto' em 2023 sob o comando de Luciano Spalletti, o Napoli viveu uma temporada para esquecer, terminando em décimo, sem vaga nas copas europeias pela primeira vez desde 2010 e com três treinadores diferentes.

Para virar a página, o proprietário e presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, convenceu Conte, ex-técnico de Juventus (2011-2014), Chelsea (2016-2018), Inter (2019/2021) e seleção italiana (2014-2016) a assumir a equipe.

O experiente treinador chegou com sua comissão técnica sob a condição de ter a última palavra na configuração do elenco, vetando as saídas de Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo e recuperando jogadores que haviam perdido o ritmo como Frank Anguissa e Matteo Politano.

Artilheiro da Serie A na temporada 2022/2023, o atacante nigeriano Victor Osimhen, cujo comportamento estava causando problemas, foi emprestado ao Galatasaray da Turquia.

Além disso, o Napoli investiu 150 milhões de euros (R$ 918 milhões na cotação atual) em contratações (o clube que mais gastou na primeira divisão), trazendo os escoceses Scott McTominay e Billy Gilmour, o italiano Alessandro Buongiorno e o belga Romelu Lukaku, de quem Conte sabe extrair o melhor.

Ao contrário dos outros candidatos ao título, o Napoli pode se concentrar apenas na competição nacional, um presente para o estilo de Conte, baseado na pressão constante, deixando a iniciativa para o adversário.

Sua equipe, que tem apenas o sétimo melhor ataque do campeonato, não encanta como o grupo que foi campeão com Spalletti, mas sua eficiência a coloca como candidata ao título.

A Inter, que vem de vitória sobre o Arsenal (1 a 0) na Liga dos Campeões, será um termômetro perfeito para as ambições napolitanas.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Genoa - Como 1 - 1

- Sexta-feira:

(16h45) Lecce - Empoli

- Sábado:

(11h00) Unione Venezia - Parma

(14h00) Cagliari - Milan

(16h45) Juventus - Torino

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Udinese

(11h00) Roma - Bologna

Fiorentina - Hellas Verona

(14h00) Monza - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 11 8 1 2 18 8 10

2. Inter 24 11 7 3 1 25 13 12

3. Atalanta 22 11 7 1 3 29 14 15

4. Fiorentina 22 11 6 4 1 22 9 13

5. Lazio 22 11 7 1 3 24 14 10

6. Juventus 21 11 5 6 0 19 7 12

7. Milan 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Torino 14 11 4 2 5 15 16 -1

11. Empoli 14 11 3 5 3 8 9 -1

12. Roma 13 11 3 4 4 12 14 -2

13. Hellas Verona 12 11 4 0 7 16 24 -8

14. Como 10 12 2 4 6 13 23 -10

15. Genoa 10 12 2 4 6 9 22 -13

16. Parma 9 11 1 6 4 14 17 -3

17. Cagliari 9 11 2 3 6 9 19 -10

18. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

19. Unione Venezia 8 11 2 2 7 10 19 -9

20. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

