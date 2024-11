Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, novamente não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para os jogos dos 'Bleus' contra Israel (14 de novembro) e Itália (17 de novembro), pela Liga das Nações da Uefa, em lista que foi anunciada nesta quinta-feira (7).

"É minha decisão e eu penso que é melhor assim", declarou Deschamps à imprensa. "Não quero entrar em uma discussão que leve a interpretações, não posso falar mais. Eu assumo esta decisão", acrescentou.

O atacante, que vive momento complicado no Real Madrid, já não tinha sido convocado na data Fifa de outubro por estar se recuperando de uma lesão na coxa esquerda.

Sua ausência gerou uma grande polêmica na França porque ele havia sido titular com o Real Madrid dois dias antes de ter que se apresentar para a concentração da seleção.

Depois, Mbappé continuou dando o que falar ao viajar a Estocolmo e ter seu nome ligado pela imprensa sueca à abertura de uma investigação por estupro, embora a polícia e a justiça do país não tenham confirmado se o jogador está sendo investigado.

"Os problemas extracampo não foram levados em conta a partir do momento em que a presunção de inocência existe e deve existir", explicou Deschamps.

O técnico acrescentou que Mbappé "queria vir" para jogar contra Israel no Stade de France e contra a Itália em Milão.

"Tive várias conversas com ele, refleti e tomei esta decisão. Acho que é melhor assim", reiterou o treinador.

Os problemas fora das quatro linhas de Mbappé se somam a seu desempenho abaixo do esperado e ao mau momento do Real Madrid, que vem de derrotas em casa para Milan (3 a 1) na Liga dos Campeões e Barcelona (4 a 0) no Campeonato Espanhol.

-- Lista de convocados da seleção francesa:

- Goleiros:

Lucas Chevalier (Lille/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA)

- Defensores:

Jonathan Clauss (Nice/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Théo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

- Meio-campistas:

Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Mattéo Guendouzi (Lazio/ITA), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/ASA), Adrien Rabiot (Olympique de Marselha/FRA), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach/ALE), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA)

- Atacantes:

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain/FRA), Christopher Nkunku (Chelsea/ING), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)

kn/ig/pm/jvb/cb