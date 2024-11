Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção novamente nesta quinta-feira (7), levantando uma enorme coluna de cinzas e fazendo com que moradores aterrorizados fugissem.

O monte Lewotobi Laki-Laki apresentou erupções sete vezes nesta quinta-feira, enviando uma coluna de cinzas de 8 quilômetros de altura para o céu, de acordo com um posto de observação do vulcão.

O mesmo vulcão entrou em erupção na segunda e terça-feira, matando nove pessoas e forçando a saída dos moradores.

"Esta é a primeira vez que vejo uma erupção tão grande na aldeia Lewolaga", disse Anastasia Adriyani, de 41 anos.

As autoridades elevaram o alerta para o nível máximo na ilha turística das Flores devido à atividade do vulcão de cume duplo com 1.703 metros de altura.

Não houve relatos imediatos de danos causados às populações locais pelas erupções desta quinta-feira.

A Indonésia, um grande país arquipélago, registra atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico.

