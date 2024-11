A tenista chinesa Qinwen Zheng, número 7 do mundo, venceu sem dificuldades a italiana Jasmine Paolini (N.4) nesta quarta-feira (6) e garantiu vaga nas semifinais do WTA Finals.

Zheng, campeã olímpica nos Jogos de Paris, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, uma hora e seis minutos.

"É um dos melhores jogos da minha temporada", comemorou a chinesa, depois de vencer uma adversária que foi finalista de Roland Garros e Wimbledon em 2024.

Graças à vitória, Zheng consegue a segunda vaga do Grupo A na semifinal, depois que a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, garantiu sua classificação na segunda-feira.

No Grupo B, a americana Coco Gauff (N.3) também avançou e terá a companhia da polonesa Iga Swiatek (N.2) ou da tcheca Barbora Krejcikova (N.13), que vão se enfrentar pela última vaga na quinta-feira.

A classificação da chave ainda não está definida, e dela dependem os cruzamentos da semifinal: a líder do Grupo B vai enfrentar Zheng, enquanto a segunda colocada jogará contra Sabalenka, que já se garantiu como número 1 do mundo ao final da temporada.

Contra Paolini, Zheng explorou a potência de seus golpes e a eficiência no saque (12 aces).

No primeiro set, a italiana abriu 1-0 confirmando seu serviço, mas depois perdeu seis games seguidos em apenas 32 minutos.

Na segunda parcial, Paolini teve uma chance de quebra no primeiro game, mas Zheng se salvou com um ace. A chinesa não se abateu e quebrou o saque de Paolini no quarto game (3-1).

Apesar de Zheng ter concedido uma nova chance de quebra com 5-1 a favor, a chinesa novamente se salvou e fechou o segundo set com um último ace.

