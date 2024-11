As ações do grupo de mídia de Donald Trump disparavam nesta quarta-feira (6) em Wall Street, mais de 25% na abertura, após a vitória eleitoral do bilionário nas presidenciais de terça-feira nos Estados Unidos.

Os papéis ganharam até 35% antes de se estabilizar às 14h50 GMT (11h50 em Brasília) com 16,44% de aumento.

