O líder do Hezbollah libanês, Naim Qassem, disse nesta quarta-feira (6) que sua organização tem dezenas de milhares de combatentes “treinados” para enfrentar o Exército israelense e advertiu que nenhum lugar em Israel está a salvo de seus mísseis e drones.

“Temos dezenas de milhares de combatentes da resistência treinados, que podem enfrentar e se defender” contra Israel, disse ele em um discurso televisionado no 40º dia desde a morte do líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque israelense em Beirute.

O Hezbollah disse ter disparado mísseis contra o centro de Israel, embora o tráfego no principal aeroporto do país, o Ben Gurion, em Tel Aviv, não tenha sido afetado, disse uma porta-voz à AFP nesta quarta-feira.

Qassem também disse que a negociação de um cessar-fogo com Israel não depende do resultado das eleições americanas, vencidas pelo republicano Donald Trump, que voltará à Casa Branca.

“Não estamos apostando nas eleições americanas. Quer Harris ganhe ou Trump ganhe, isso não tem valor para nós”, disse o novo líder do Hezbollah em um discurso gravado antes do anúncio da vitória de Trump.

Durante esta transmissão, o Exército israelense fez um novo apelo aos civis libaneses para que evacuassem as áreas na periferia sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, que está se preparando para bombardear.

“Você está perto das instalações e dos interesses do Hezbollah”, diz a mensagem publicada na rede X pelo porta-voz do Exército israelense em árabe, Avichay Adraee.

A mensagem foi acompanhada de mapas das áreas a serem atacadas pelos militares israelenses.

