O Osasuna confirmou o favoritismo e se classificou sem grandes problemas para a próxima fase da Copa do Rei ao golear por 5 a 0 o modesto Chiclana, da 6ª divisão espanhola, nesta terça-feira (5).

Raúl García, com dois gols (50' e 80'), foi o destaque do jogo. Iker Benito (54' de pênalti), José Arnaiz (71') e Moi Gómez (77') completaram a goleada.

A partida disputada na província de Cádiz, na Andaluzia, foi uma das quatro com a presença de times da primeira divisão que foram adiadas na semana passada devido às inundações em várias regiões da Espanha, que segundo os últimos números oficiais deixaram 219 mortos e 89 desaparecidos.

Os outros dois jogos com times da elite, com a presença de clubes da região de Valência, a mais afetada pela catástrofe, foram adiados: Parla Escuela x Valencia será no dia 26 de novembro, enquanto Jove Español x Real Sociedad ainda não tem nova data.

Por enquanto (e sem surpresas), nenhum time da primeira divisão foi eliminado nesta primeira rodada da Copa do Rei. O Atlético de Madrid foi um dos que mais sofreu para avançar, vencendo o Vic (6ª divisão) por 2 a 0 com dois gols do atacante argentino Julián Álvarez na reta final (80' e 88').

