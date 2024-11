A Lituânia anunciou, nesta terça-feira (5), a prisão de suspeitos de terem enviado dispositivos incendiários por avião para outros países ocidentais como parte de uma operação atribuída à Rússia.

Os dispositivos enviados da Lituânia foram encontrados em julho em depósitos do grupo logístico DHL na Alemanha e no Reino Unido, onde se incendiaram.

Na Polônia, um pacote incendiou um caminhão da DHL, de acordo com o jornal Gazeta Wyborcza.

A procuradora-geral da Lituânia, Nida Grunskiene, disse nesta terça-feira que “várias pessoas foram detidas” no país, sem dar mais detalhes sobre a investigação em andamento.

No mês passado, o gabinete do promotor polonês indicou que quatro pessoas haviam sido presas em conexão com o caso.

De acordo com essa fonte, as atividades do grupo consistiam em atos de sabotagem ao enviar, por meio de empresas de transporte, “pacotes contendo explosivos camuflados e materiais perigosos, que pegavam fogo ou explodiam espontaneamente durante o transporte terrestre e aéreo”.

“Precisamos neutralizar e desmantelar a fonte, e sabemos quem está por trás dessas operações. São os serviços de inteligência militar russos”, disse Kestutis Budrys, conselheiro de segurança nacional do presidente da Lituânia, nesta terça-feira.

A Polônia e a Lituânia, ambos vizinhos da Rússia e membros da Otan, são grandes aliadas da Ucrânia e frequentemente alertam sobre a sabotagem de inspiração russa na UE.

