O astro Lionel Messi lidera a lista de convocados da seleção da Argentina, anunciada nesta terça-feira (5) pelo técnico Lionel Scaloni, para os jogos contra Paraguai e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi, de 37 anos, vem de boas atuações na última rodada dupla das Eliminatórias, com três gols em duas assistências na vitória da 'Albiceleste' por 6 a 0 sobre a Bolívia, e no momento é o artilheiro da competição com seis gols.

Na próxima rodada dupla, a Argentina visita o Paraguai em Assunção no dia 14 de novembro, antes de receber a seleção peruana no dia 19 em La Bombonera, já que o estádio Monumental estará fechado por conta dos preparativos para a final da Copa Libertadores, em 30 de novembro.

Scaloni convocou 28 jogadores, entre eles o meia Thiago Almada, destaque do Botafogo na temporada, numa lista que também marca o retorno do goleiro Dibu Martínez, que cumpriu suspensão de dois jogos, e do atacante Alejandro Garnacho.

Por outro lado, ficaram de fora outros nomes habituais como Marcos Acuña e Paulo Dybala, além de Valentín Carboni, que sofreu uma grave lesão em outubro.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 22 pontos em dez jogos, seguida por Colômbia (2ª, 19 pontos), Uruguai (3º, 16 pontos) e Brasil (4º, 16 pontos).

-- Lista de convocados:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA) e Walter Benítez (PSV Eindhoven/HOL).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Cristian Romero (Tottenhan/ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsellha/FRA), Germán Pezzella (River Plate/ARG), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Lisandro Martínez (Manchester United/ING), Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA) e Nehuén Pérez (Porto/POR).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma/ITA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/ESP), Giovani Lo Celso (Betis/ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool/ING), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Thiago Almada (Botafogo/BRA), Enzo Barrenechea (Valencia/ESP), Facundo Buonanotte (Leicester/ING) e Nicolás Paz (Como/ITA).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami/EUA), Alejandro Garnacho (Manchester United/ING), Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA), Nicolás González (Juventus/ITA) e Valentín Castellanos (Lazio/ITA)

