Neymar sofreu uma nova lesão nesta segunda-feira (4), na vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Esteghlal do Irã, pela Champions League da Ásia, depois de ter entrado no jogo no segundo tempo.

O brasileiro começou no banco de reservas e entrou em campo aos 13 minutos da segunda etapa, mas teve que ser substituído aos 40, depois de sentir um incômodo na coxa direita.

Neymar, que ficou um ano afastado dos gramados devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, voltou a jogar pelo Al-Hilal no dia 21 de outubro, contra o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos (vitória por 5 a 4), também pela Champions da Ásia.

Antes de sua lesão, Neymar tinha disputado apenas cinco jogos pelo clube saudita, ao qual chegou em agosto de 2023.

O astro brasileiro tem como objetivo a longo prazo estar 100% fisicamente para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção.

Por enquanto, o técnico Dorival Júnior não o convocou para os jogos da próxima rodada dupla das Eliminatórias, contra Venezuela (14 de novembro) e Uruguai (19 de novembro).

