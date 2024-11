O Arsenal anunciou, nesta segunda-feira (4), que Edu Gaspar deixou o cargo de diretor esportivo do clube, depois de ter sido um dos responsáveis pela reestruturação dos 'Gunners', vice-campeões da Inglaterra nas últimas duas temporadas.

"Agradecemos a Edu pelo papel que desempenhou na renovação de nossa estratégia futebolística e por ter feito o clube avançar levando os valores do Arsenal em seu coração", escreveu o clube em comunicado.

Segundo o canal Sky Sports, Edu teria aceitado trabalhar para Evangelos Marinaki, empresário grego que é dono do Nottingham Forest na Inglaterra e do Olympiakos da Grécia.

Deixar o Arsenal foi "uma decisão incrivelmente difícil de tomar", mas "chegou o momento de enfrentar um novo desafio", disse o dirigente de 46 anos, citado na nota do clube inglês.

Edu foi jogador do Arsenal entre 2001 e 2005, tendo disputado 127 jogos sob as ordens de Arsène Wenger. O brasileiro fez parte da equipe que foi campeã da Premier League invicta na temporada 2003/2004.

Depois de pendurar as chuteiras, em 2011, retornou ao clube inglês como diretor técnico e foi promovido ao cargo de diretor esportivo em 2022.

Edu foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento esportivo dos times masculino e feminino do Arsenal, assim como das categorias de base dos 'Gunners'. Para o grande público, era conhecido por seu papel na política de contratações do clube, participando principalmente nas chegadas de Martin Odegaard e Declan Rice.

A diretoria do Arsenal foi surpreendida por sua saída, segundo a imprensa britânica.

"Respeitamos a decisão de Edu e agradecemos por sua imensa contribuição e dedicação para fazer o clube evoluir", afirmou Josh Kroenke, copresidente dos 'Gunners'.

"Estamos focados em nossa estratégia e na conquista de grandes títulos", concluiu Kroenke.

