Cinco integrantes de uma mesma família foram assassinados e outros dois ficaram feridos por um comando armado nesta segunda-feira (4), em uma casa no subúrbio do balneário turístico de Acapulco, no sul do México, informaram autoridades locais.

"A Promotoria do estado de Guerrero investiga os ocorridos desta manhã nos quais cinco pessoas perderam a vida e duas ficaram feridas com disparos de armas de fogo", detalhou um comunicado da instituição.

