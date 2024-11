Embora o dióxido de carbono (CO2) seja o mais famoso gás de efeito estufa, outros menos conhecidos pelo público desempenham um papel significativo no aquecimento global e estão recebendo cada vez mais atenção por parte de cientistas e autoridades.

O metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e os gases fluorados também contribuem para o aquecimento global.

O CO2 representa cerca de dois terços do aquecimento atribuído a estes gases de efeito estufa, resume Piers Forster, professor da Universidade de Leeds e autor do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Mas outros gases, começando pelo metano, também desempenham um papel importante.

- O metano -

O metano (CH4) é o segundo principal gás de efeito estufa gerado pelas atividades humanas, depois do CO2.

Cerca de 40% deste hidrocarboneto procede de fontes naturais, sobretudo nas zonas úmidas, mas a maior parte (aproximadamente 60%) está ligada a atividades humanas como a agricultura (criação de gado e cultivo de arroz), a energia fóssil (o gás natural é metano) e os resíduos em decomposição.

Seu poder de aquecimento é de 84 a 87 vezes superior ao do CO2 em 20 anos, mas o seu tempo de vida é mais curto, o que o torna um fator importante para tentar limitar o aquecimento a curto prazo.

A redução das emissões de metano "teria um forte efeito de arrefecimento (ou de redução do aquecimento) a curto prazo, porque as concentrações atmosféricas de metano diminuiriam rapidamente", explica Mathijs Harmsen, pesquisador da Agência de Avaliação Ambiental holandesa PBL.

Apesar do compromisso global para a redução das emissões assinado por muitos países, incluindo União Europeia e Estados Unidos, a tendência não é positiva.

"O metano está aumentando mais rapidamente, em termos relativos, do que qualquer outro gás de efeito de estufa importante e atinge agora níveis 2,6 vezes superiores aos da era pré-industrial", escreveu recentemente uma equipe internacional de cientistas sob os auspícios do Global Carbon Project.

- O óxido nitroso (N2O) -

O óxido nitroso ou protóxido de nitrogênio (N?O), é o terceiro principal gás de efeito estufa, sendo quase 300 vezes mais poderoso que o CO2 em um período de 100 anos.

É emitido principalmente pelos fertilizantes sintéticos e pelo esterco utilizados na agricultura.

Outras emissões provêm de atividades humanas (indústria química, águas residuais, combustíveis fósseis) ou de fontes naturais (solo, oceano).

"As emissões globais induzidas pelo homem, dominadas pelas entradas de nitrogênio na agricultura, aumentaram 30% nas últimas quatro décadas", concluiu um importante estudo sobre o assunto publicado na revista Nature em 2020.

Uma solução pode ser o uso mais eficiente dos fertilizantes. "Dois terços do potencial de mitigação da mudança climática do N2O poderiam ser alcançados através da redução dos fertilizantes em apenas 20% da área cultivada do mundo, especialmente nas regiões agrícolas subtropicais úmidas", afirmou o pesquisador francês Philippe Ciais em 2021.

- Os gases fluorados -

Os gases fluorados (PFC, HFC e SF6) são poderosos gases de efeito estufa encontrados em sistemas de refrigeração, bombas de calor, ares-condicionados ou redes elétricas.

Embora sejam utilizados em quantidades muito menores do que outros gases, destacam-se pelo seu enorme poder de aquecimento: o SF6, utilizado nos transformadores elétricos, tem um efeito de estufa 24.000 vezes superior ao do CO2 ao longo de 100 anos.

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987 e ratificado por 195 países, já reduziu significativamente a quantidade de outro gás (CFC) que destrói a camada de ozônio na atmosfera. Em 2016, o Acordo de Kigali também previu a eliminação progressiva dos HFC.

No ano passado, a UE celebrou um acordo para eliminar progressivamente a venda de equipamentos que contenham gases fluorados, em especial HFC, com o objetivo de eliminá-los completamente até 2050.

