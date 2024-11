O Le Havre somou três pontos importantes com uma vitória sobre o Montpellier (1-0) neste domingo (3), no duelo entre os dois últimos colocados da Ligue 1 francesa, que neste fim de semana vive a sua décima rodada.

Além disso, as vitórias do Auxerre (10º) sobre o Rennes (4-0) e do Toulouse (12º) sobre o Reims (1-0) confirmaram que as equipes que começaram o dia na zona inferior da tabela do campeonato francês não estão dispostas a se entregar tão cedo.

O Angers (15º) havia vencido na visita ao Monaco (1-0) na sexta-feira e o Saint-Étienne (16º) derrotou o Strasbourg (2-0) no sábado, o que faz com que esta oitava derrota em dez jogos deixe o Montpellier mais afundado na classificação.

A mudança de treinador do Montpellier, com a chegada de Jean-Louis Gasset, ainda não surtiu o efeito esperado com a segunda derrota consecutiva.

Na parte superior da tabela, o Olympique de Marselha visita o Nantes na última partida do dia.

Uma vitória colocaria o time comandado por Roberto De Zerbi na segunda posição, seis pontos atrás do PSG, que venceu o Lens no sábado (1-0).

--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Angers 0 - 1

Lille - Lyon 1 - 1

- Sábado:

PSG - Lens 1 - 0

Brest - Nice 0 - 1

Saint-Etienne - Strasbourg 2 - 0

- Domingo:

Toulouse - Reims 1 - 0

Auxerre - Rennes 4 - 0

Le Havre - Montpellier 1 - 0

(16h45) Nantes - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 26 10 8 2 0 29 8 21

2. Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8

3. Lille 18 10 5 3 2 16 9 7

4. Olympique de Marselha 17 9 5 2 2 21 11 10

5. Nice 16 10 4 4 2 19 9 10

6. Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2

7. Lens 14 10 3 5 2 9 7 2

8. Reims 14 10 4 2 4 16 15 1

9. Strasbourg 13 10 3 4 3 19 19 0

10. Auxerre 13 10 4 1 5 17 18 -1

11. Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3

12. Toulouse 12 10 3 3 4 11 11 0

13. Rennes 11 10 3 2 5 13 16 -3

14. Nantes 10 9 2 4 3 11 12 -1

15. Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5

16. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 24 -14

17. Le Havre 9 10 3 0 7 8 20 -12

18. Montpellier 4 10 1 1 8 8 30 -22

