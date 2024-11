O ministro da Segurança de Honduras, Gustavo Sánchez, anunciou, neste sábado (2), uma redução significativa nos homicídios de janeiro a outubro, embora o país continue entre os mais violentos do mundo.

Nos últimos dez meses, Honduras registrou 2.129 homicídios, contra 2.870 no mesmo período de 2023, uma redução de 25,8%, disse Sánchez na rede social X.

As autoridades preveem que 2024 fechará com 26,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, em comparação com 34 a cada 100 mil em 2023.

A redução dos homicídios, segundo Sánchez, se deve a "iniciativas eficazes" como o estado de exceção parcial e o plano "Solução contra o crime" em vigor desde dezembro de 2022, questionado por organizações de direitos humanos.

As autoridades destacam, ainda, a redução das mortes violentas de mulheres, atribuída a um mecanismo de denúncia telefônica e a diversas ações de "prevenção".

De janeiro a outubro foram 199 casos de feminicídios, comparados a 359 no mesmo período de 2023.

Segundo dados da ONU, Honduras é o quinto país com maior índice de feminicídios no mundo e o mais perigoso da América Latina para as mulheres.

