Em crise, o Manchester United, que anunciou a contratação do técnico português Rúben Amorim, tem um compromisso delicado no domingo contra o Chelsea (5º), em Old Trafford, no clássico da 10ª rodada do Campeonato Inglês.

O United ocupa a penas a 14ª posição na tabela, com 11 pontos, e na última segunda-feira demitiu o treinador holandês Erik ten Hag.

Nesta sexta, o clube oficializou a chegada de Amorim, que estava no Sporting Lisboa, a partir do dia 11 de novembro.

Até lá, o time será comandado interinamente pelo ex-atacante holandês Ruud Van Nistelrooy, que esteve no banco na vitória por 5 a 2 sobre o Leicester nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Van Nistelrooy também estará à frente da equipe no clássico contra o Chelsea, que nesta temporada parece estar com os ânimos renovados, mas vem de eliminação na Copa da Liga, derrotado por 2 a 0 pelo Newcastle.

Além da situação do United, a luta pelo título está a todo vapor, como de costume na Inglaterra.

O líder Manchester City, também eliminado da Copa da Liga na quarta-feira (derrota por 2 a 1 diante do Tottenham), visita o Bournemouth (11º) no sábado.

Liverpool (2º) e Arsenal (3º), que no último fim de semana empataram em 2 a 2, tentarão se reencontrar com a vitória.

Os 'Reds' jogarão em casa contra o Brighton (6º) no sábado, horas depois de os 'Gunners' visitarem o Newcastle (12º).

Outra vítima ilustre nas oitavas da Copa da Liga (derrota em casa para o Crystal Palace por 2 a 1), o Aston Villa (4º) enfrenta o Tottenham (8º) no domingo em Londres.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(09h30) Newcastle - Arsenal

(12h00) Nottingham - West Ham

Bournemouth - Manchester City

Ipswich Town - Leicester

Liverpool - Brighton

Southampton - Everton

(14h30) Wolverhampton - Crystal Palace

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Aston Villa

(13h30) Manchester United - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 23 9 7 2 0 20 9 11

2. Liverpool 22 9 7 1 1 17 5 12

3. Arsenal 18 9 5 3 1 17 10 7

4. Aston Villa 18 9 5 3 1 16 11 5

5. Chelsea 17 9 5 2 2 19 11 8

6. Brighton 16 9 4 4 1 16 12 4

7. Nottingham 16 9 4 4 1 11 7 4

8. Tottenham 13 9 4 1 4 18 10 8

9. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

10. Fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

11. Bournemouth 12 9 3 3 3 11 11 0

12. Newcastle 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. West Ham 11 9 3 2 4 13 16 -3

14. Manchester United 11 9 3 2 4 8 11 -3

15. Leicester 9 9 2 3 4 13 17 -4

16. Everton 9 9 2 3 4 10 16 -6

17. Crystal Palace 6 9 1 3 5 6 11 -5

18. Ipswich Town 4 9 0 4 5 9 20 -11

19. Wolverhampton 2 9 0 2 7 12 25 -13

20. Southampton 1 9 0 1 8 6 19 -13

