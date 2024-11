Os dados sobre o emprego nos Estados Unidos foram fortemente impactados por greves e furacões em outubro, o que pode prejudicar os democratas a quatro dias de uma eleição presidencial particularmente apertada, apesar de a taxa de desemprego se manter estável em 4,1%.

A criação de empregos reduziu drasticamente, segundo dados do Departamento de Trabalho divulgados nesta sexta-feira (1º).

A maior economia do mundo registrou apenas 12.000 novos postos de trabalho no mês passado, abaixo das expectativas e dos 223.000 empregos de setembro, segundo o dado revisado. A estabilidade da taxa de desemprego é, no entanto, um sinal positivo.

O número de novos contratos é muito inferior ao previsto, ao passo que os analistas esperavam 110.000, segundo o consenso do Market Watch.

"É provável que as estimativas de empregos assalariados em determinados setores tenham sido alteradas pelos furacões" Helene e Milton, que devastaram o sudeste do país no final de setembro e início de outubro, explicou o governo em comunicado à imprensa.

O Departamento de Trabalho ressaltou que "o emprego diminuiu no setor de manufatura devido a greves", especialmente a dos 33.000 trabalhadores da fabricante de aeronaves Boeing desde 13 de setembro.

Os grevistas e aqueles que foram colocados em situação de desemprego técnico temporário pelos seus empregadores são contabilizados como desempregados nos EUA.

Os números relativos à criação de empregos em agosto e setembro foram revisados para baixo, para 78.000 e 223.000, respectivamente, ou seja, 112.000 contratações a menos do que o relatado.

- Expectativa -

A quatro dias de um particularmente tenso e acirrado embate entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, não há dúvidas de que o republicano se beneficiará destes dados para criticar a gestão dos democratas. E os eleitores podem seguir esta tendência.

Isto "provavelmente pesará na forma em que as pessoas percebem as condições econômicas", segundo Rubeela Farooqi, economista-chefe do High Frequency Economics, que destacou que, "de forma mais geral, as famílias não sentem os benefícios de um mercado de trabalho que continua sólido e de uma taxa de desemprego frágil".

De acordo com o presidente Joe Biden, os postos de trabalho deverão aumentar em novembro, com "os esforços de recuperação e reconstrução na sequência do furacão".

Também felicitou o sindicato dos operadores da Boeing e seus funcionários, que votam na segunda-feira se aceitam uma nova proposta de acordo trabalhista da empresa americana.

Os democratas enfrentam dificuldades para convencer os eleitores sobre os resultados econômicos de seu governo, após anos de inflação e taxas de juros elevadas.

- Destruição -

Os furacões Helene e Milton provocaram destruições significativas e deixaram mais de 200 mortos. Parte da atividade econômica nas regiões afetadas ainda está paralisada.

"É a primeira vez que a água danifica a infraestrutura da empresa", afirmou Aubrey Anderson, presidente de uma companhia de passeios aquáticos na Carolina do Norte, uma região particularmente afetada pelo Helene.

O incidente fez com que a unidade de Asheville fosse fechada e deve permanecer até 2025. Isto significa que, na primavera e no verão, necessitará apenas de metade dos 100 empregados que tem nesta época do ano.

Os dados de emprego também são relevantes para o Federal Reserve (Fed, banco central americano), que espera reduzir novamente as suas taxas de referência para impulsionar a economia em sua reunião na terça e quarta-feira da próxima semana, coincidindo com a eleição presidencial.

O Fed também levará em consideração "os dados globais do mercado de trabalho, que mostram um declínio controlado na criação de empregos e na absorção da oferta de trabalho", segundo Lydia Boussour, economista da EY.

jul-bys/LyS/mr/mel/yr/aa