SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Epidemia de mpox - (até 31 de Dezembro)

(*) MUNDO - Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

América

(*) BUENOS AIRES (Argentina) - 33ª Marcha do Orgulho em Buenos Aires - 16H00

(+) San José (Costa Rica) - Desfile denominado Zombie Parade celebra noite de Halloween - 17H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC) - (até 1 de Janeiro 2025)

QUITO (Equador) - Equador declara estado de exceção em oito províncias devido à violência das drogas - (até 2 de Dezembro)

BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal apresenta provas contra ex-presidente Álvaro Uribe em caso por manipulação de testemunhas - (até 8 de Novembro)

BOLÍVIA - Agricultores bloqueiam estradas para evitar prisão de Evo Morales - (até 30 de Novembro)

(+) CARACAS (Venezuela) - Reunião de delegações do governo da Colômbia e da guerrilha ELN em Caracas - (até 7)

Europa

SALISBURY (Reino Unido) - GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury - (até 1 de Janeiro 2025)

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2024

América

(+) SEATTLE (Estados Unidos) - Boeing: funcionários votam em acordo de princípio para acabar com o conflito social -

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2024

América

ESTADOS UNIDOS - Eleições presidenciais -

QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2024

América

BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 7)

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30