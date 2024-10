Depois do pesadelo que viveu na corrida do México, o piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) espera encaminhar seu quarto título mundial consecutivo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (3), com as McLaren e as Ferrari em seu encalço.

Faltando quatro GPs para o final da temporada, Verstappen precisa pelo menos manter os 47 pontos de vantagem para o britânico Lando Norris (47 pontos) antes de os carros começarem a correr no Autódromo de Interlagos, onde será disputada a penúltima corrida sprint do ano.

Um tropeço como o ocorrido no domingo passado na capital mexicana, onde ficou fora do pódio (sexto lugar depois de duas penalizações de dez segundos), pode esquentar a reta final do campeonato, em que a sorte não tem estado ao lado da Red Bull.

Sem vencer nas últimas dez corridas, com seu estilo de pilotagem questionado e sua equipe caindo para a terceira posição no campeonato de construtores, o holandês (362 pontos) terá que enfrentar adversários que chegam embalados e com esperanças de título.

- "Continuar pressionando" -

Norris, seu principal perseguidor (315 pontos), já deu seu aviso no México e promete "continuar pressionando" para tentar destronar o tricampeão.

"É mais um fim de semana com sprint, então temos mais pontos em jogo", disse o britânico de 24 anos sobre a corrida curta de 24 voltas que será disputada no sábado a partir das 11h00 (horário de Brasília).

O GP, de 71 voltas, será no domingo às 14h00.

Terceiro colocado com 291 pontos, o monegasco Charles Leclerc espera se manter na luta pelo seu primeiro título e levar a Ferrari (537 pontos) ao topo do campeonato de construtores, depois de desbancar a Red Bull (512) e subir para a segunda posição, atrás da McLaren (566).

Para alcançar esses dois objetivos, será fundamental contar com a ajuda de seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, que no México conseguiu sua segunda vitória na temporada, embora já não tenha mais chances de ser campeão.

"O campeonato de construtores é agora uma possibilidade real. Depende mais de nós irmos bem do que dos outros irem mal", afirmou Leclerc.

- Perez pressionado -

A dupla da Ferrari tem cumprido a missão de somar pontos, algo que vem sendo mais complexo para o mexicano Sergio Perez na Red Bull, vencedora dos últimos dois campeonatos de construtores.

Sem subir no pódio desde a quinta etapa, na China (3º), o futuro de Pérez é incerto devido às suas decepcionantes atuações, apesar de ter renovado seu contrato com a equipe austríaca até 2026.

Depois da 17ª posição no GP do México, o diretor da Red Bull, Christian Horner, disse que a equipe precisa da ajuda do piloto mexicano (8°, 150 pontos) na luta pelos títulos em disputa.

"Fizemos tudo o que podíamos para apoiar 'Checo', e continuaremos fazendo no Brasil, mas chega um momento no qual não podemos fazer muito", afirmou Horner.

--- Programação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

Sexta-feira:

11h30-12h30: Treino livre 1

15h30-16h14: Classificação sprint

Sábado:

11h00-12h00: Corrida sprint (24 voltas)

15h00-16h00: Classificação

Domingo:

14h00: Corrida (71 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

- Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 362 pts

2. Lando Norris (GBR) 315

3. Charles Leclerc (MON) 291

4. Oscar Piastri (AUS) 251

5. Carlos Sainz (ESP) 240

6. Lewis Hamilton (GBR) 189

7. George Russell (GBR) 177

8. Sergio Pérez (MEX) 150

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hulkenberg (ALE) 31

11. Lance Stroll (CAN) 24

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Kevin Magnussen (DIN) 14

14. Alexander Albon (TAI) 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Pierre Gasly (FRA) 9

17. Oliver Bearman (GBR) 7

18. Franco Colapinto (ARG) 5

19. Esteban Ocon (FRA) 5

20. Liam Lawson (NZL) 2

21. Zhou Guanyu (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

- Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 566 pts

2. Ferrari 537

3. Red Bull 512

4. Mercedes 366

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas 46

7. Racing Bulls-Red Bull 36

8. Williams 17

9. Alpine-Renault 14

10. Sauber-Ferrari 0

