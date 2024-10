A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou, nesta quinta-feira (31), que participará da próxima cúpula de líderes do G20 prevista para novembro no Brasil, sua primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo em 1º de outubro.

"Já decidimos que vamos ao G20, que será nos dias 18 e 19 de novembro", disse a mandatária de esquerda durante sua habitual coletiva de imprensa matinal, sem fornecer mais detalhes sobre sua agenda durante o evento.

A viagem de Sheinbaum representa uma mudança em relação ao seu antecessor e mentor, Andrés Manuel López Obrador, que raramente viajava ao exterior e nunca participou das cúpulas do G20.

Entre os temas a serem discutidos durante o encontro, que acontecerá no Rio de Janeiro, estão os impulsos aos mecanismos para enfrentar a emergência climática global e o combate à corrupção.

