O ex-pivô Yao Ming, lenda da NBA, deixou o cargo de presidente da Federação Chinesa de Basquete (CBA), anunciou a organização nesta quinta-feira (31).

"O comitê executivo se reuniu nesta quinta-feira em Pequim para estudar e aprovar o pedido de demissão de Yao Ming (...) e eleger Guo Zhenming como novo presidente", anunciou a CBA em comunicado.

"Esperamos que Yao Ming (...) continue colaborando de forma ativa com o desenvolvimento do basquete", acrescenta a nota. A CBA e seus membros executivos "respeitam e compreendem a decisão pessoal" do pivô astro do Houston Rockets nos anos 2000.

Segundo o comunicado, o jogador de basquete mais icônico da China, de 44 anos, tomou a decisão de deixar o cargo "com base em considerações ligadas ao desenvolvimento do basquete do país" e para se dedicar a "projetos pessoais".

Em uma declaração à agência oficial Xinhua, Ming lamentou "os resultados da seleção nacional, que não corresponderam às expectativas".

