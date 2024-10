A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu estável em setembro, em 6,3%, em um contexto de crescimento econômico fraco, anunciou nesta quinta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat.

É o menor nível da série histórica, registrada desde abril de 1998, e representa uma queda de 0,3% em relação ao mesmo mês de 2023.

Para toda a União Europeia, incluindo países que não utilizam o euro, a Eurostat mediu a taxa de desemprego em 5,9%, também estável em relação a agosto.

Das principais economias da zona do euro, a Alemanha registrou 3,5% e a Itália 6,1%. França ficou acima da média, com 7,6%.

A Espanha apresentou a taxa de desemprego mais elevada, 11,2%, seguida pela Grécia com 9,3%.

O desemprego entre pessoas com menos de 25 anos, a Espanha registrou 26,5% (média de 14,4% no bloco).

O desemprego na zona do euro em setembro foi de 6,1% entre os homens e 6,5% entre as mulheres (10,2% entre os homens na Espanha e 12,4% entre as mulheres).

Os dados da Eurostat são baseados na Organização Internacional do Trabalho (OIT), que considera desempregados aqueles que procuraram ativamente trabalho nas quatro semanas anteriores e estão disponíveis para começar nas duas seguintes.

O desemprego caiu significativamente na Europa após meados de 2021, graças à forte recuperação econômica seguida da recessão histórica causada pela pandemia.

bur-ahg/jvb/jc