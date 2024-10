Depois dos quatro times da primeira divisão espanhola que se classificaram de forma direta nos jogos da Copa do Rei de terça-feira, as outras quatro equipes da elite que jogaram nesta quarta-feira (Sevilla, Leganés, Celta e Girona) também avançaram.

Em todos os casos a classificação aconteceu contra times de categoria amadora (quinta ou sexta divisão), portanto as vitórias foram mais do que lógicas.

O Celta foi quem mais balançou as redes. Foram cinco gols na vitória por 5 a 1 na visita ao San Pedro, enquanto o Girona, terceiro colocado da última LaLiga espanhola, goleou por 4 a 0 o Extremadura fora de casa. O Sevilla venceu por 3 a 0 no campo do Las Rozas.

A equipe da primeira divisão que mais teve trabalho para se classificar foi o Leganés, que conseguiu derrotar por um apertado 2 a 1 o Ciudad de Lucena. O modesto time foi para o intervalo com um empate provisório em 1 a 1. No início do segundo tempo Juan Cruz marcou o gol da vitória (52').

Além dos resultados, a primeira fase da Copa do Rei ficou marcada nesta quarta-feira pelo adiamento de vários jogos devido às enchentes devastadoras em várias regiões espanholas.

Foi o caso, por exemplo, dos duelos entre as duas principais equipes da cidade de Valência, capital da região mais castigada. Os duelos Parla-Valencia e Pontevedra-Levante foram remarcados para novembro, enquanto o jogo de outra equipe valenciana, o Manises, que receberia o Getafe, também foi adiado.

O confronto entre Chiclana e Osasuna, na Andaluzia, outra das regiões afetadas pela tempestade, que provocou pelo menos 95 mortos segundo o balanço oficial divulgado nesta quarta-feira, também foi postergado.

Estão dispensados de disputar a primeira fase os dois primeiros colocados do último campeonato espanhol (Real Madrid e Barcelona) e os dois finalistas da edição passada da Copa do Rei (Athletic Bilbao e Mallorca).

-- Resultados dos times da 1ª divisã na primeira rodada da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Compostela (4ª) - (+) Alavés (1ª) 0 - 1

CD Villamuriel (6ª) - (+) Rayo (1ª) 0 - 5

Astur CF (6ª) - (+) Valladolid (1ª) 1 - 4

UD Poblense (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 6

- Quarta-feira:

Las Rozas (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 0 - 3

Ciudad de Lucena (5ª) - (+) Leganés (1ª) 1 - 2

San Pedro (6ª) - Celta de Vigo (1ª) 1 - 5

Extremadura (5ª) - Girona (1ª) 0 - 4

- Quinta-feira:

Vic (6ª) - Atlético de Madrid (1ª)

San Tirso (6ª) - Espanyol (1ª)

Gévora (6ª) - Betis (1ª)

Ontiñena (6ª) - Las Palmas (1ª)

Jove Español (5ª) - Real Sociedad (1ª)

-- Adiados devido às chuvas em várias regiões espanholas:

Chiclana (6ª) - Osasuna (1ª)

Parla Escuela (6ª) - Valencia (1ª)

Manises (6ª) - Getafe (1ª)

(+) classificados para a próxima fase.

