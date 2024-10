O NRG Stadium, na cidade americana de Houston, no Texas, receberá pela primeira vez a final da Copa Ouro, na edição de 2025, anunciou a Concacaf nesta quarta-feira (30).

O estádio, casa do Houston Texans, da liga de futebol americano, também é uma das sedes da Copa do Mundo da Fifa de 2026, que os Estados Unidos sediarão em conjunto com México e Canadá.

A Copa Ouro, principal torneio de seleções da Concacaf, terá início no dia 14 de junho e término no dia 6 de julho com a final no NRG Stadium, local com capacidade para 72 mil espectadores.

Nessa ocasião, o torneio bienal será realizado paralelamente ao novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado de 15 de junho a 13 de julho, também nos Estados Unidos.

Os 14 estádios selecionados para a Copa Ouro não incluem nenhum da Costa Leste dos Estados Unidos, região que sediará a maior parte do Mundial de Clubes.

A final da Copa Ouro de 2023 foi realizada no SoFi Stadium, em Inglewood (nos arredores de Los Angeles), com vitória do México por 1 a 0 sobre o Panamá.

