Com dez jogadores desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Eintracht Frankfurt conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa da Alemanha ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 nesta quarta-feira (30).

O zagueiro belga Arthur Theate foi expulso no início da partida, seu segundo cartão vermelho em apenas três dias, mas o francês Hugo Ekitiké colocou o Eintracht na frente pouco antes do intervalo (45'+2).

Na volta para o segundo tempo, o japonês Ko Itakura empatou para o 'Gladbach' (47'), antes de o egípcio Omar Marmoush marcar o gol da classificação do time de Frankfurt (70').

Mamoush está sendo uma das sensações do início de temporada na Alemanha, com 17 gols em 13 jogos, contando todas as competições.

Nos demais jogos do dia, o destaque ficou para a eliminação do Heidenheim, com derrota por 2 a 1 para o Hertha Berlim, da segunda divisão.

Já o Werder Bremen se garantiu nas oitavas, embora tenha sofrido para bater por 1 a 0 o Paderborn, também da segunda divisão.

Ainda nesta quarta-feira, o Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, visita o Mainz por uma vaga nas oitavas da Copa da Alemanha.

--- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília):

Quarta-feira:

(+) Freiburg (D1) - Hamburgo (D2) 2 - 1

(+) Hertha Berlim (D2) - Heidenheim (D1) 2 - 1

(+) Eintracht Frankfurt (D1) - Borussia Mönchengladbach (D1) 2 - 1

Paderborn (D2) - (+) Werder Bremen (D1) 0 - 1

(16h45) Arminia Bielefeld (D3) - Union Berlin (D1)

Hoffenheim (D1) - Nuremberg (D2)

Dresden (D3) - Darmstadt (D2)

Mainz (D1) - Bayern de Munique (D1)

Terça-feira:

Offenbach (D4) - (+) Karlsruhe (D2) 0-2

(+) Augsburg (D1) - Schalke 04 (D2) 3-0

(+) RB Leipzig (D1) - St. Pauli (D1) 4-2

(+) Bayer Leverkusen (D1) - Elversberg (D2) 3-0

(+) Stuttgart (D1) - Kaiserslautern (D2) 2 - 1

(+) Colônia (D2) - Kiel (D1) 3 - 0

(+) Wolfsburg (D1) - Borussia Dortmund (D1) 1 - 0 (na prorrogação)

(+) Regensburg (D2) - Greuther Fürth (D2) 1 - 0

tba/dr/cb/rpr