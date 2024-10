A Uefa prometeu nesta quarta-feira (30) investir 1 bilhão de euros (R$ 6,1 bilhões na cotação atual) no desenvolvimento do futebol feminino até 2030, visando categorias de base, profissionalização de alto nível e o aumento de público nos estádios.

Denominado 'Unstoppable' (Imparável), esse programa é o segundo dedicado às jogadoras, depois de uma primeira estratégia anunciada em 2019 e que representou um crescimento de receitas, de número de praticantes e de audiência na Europa.

Para manter essa tendência, a Uefa identifica a necessidade de formação de "jogadoras, treinadoras e árbitros de qualidade e em número suficiente", de profissionalização das ligas e do desenvolvimento comercial das competições.

A Uefa também almeja a implantação de uma "cultura de torcedores" com o objetivo de conseguir "picos de público nos estádios e audiências mais elevadas ao longo da temporada".

A entidade europeia fará esse investimento "a partir das receitas das competições" e de seus fundos próprios no apoio a projetos das federações nacionais para o futebol de base e na transformação dos torneios.

Principal competição de clubes do continente, a Liga dos Campeões feminina vai inaugurar na temporada 2025/2026 um novo formato inspirado na Champions masculina atualmente em vigor, com uma fase de liga com 18 equipes que substitui a fase de grupos.

A Uefa também lançará na próxima temporada "uma segunda competição feminina interclubes", logo depois da Eurocopa feminina organizada na Suíça de 2 a 27 de julho de 2025.

O objetivo da Uefa é ter até 2030 "seis competições completamente profissionais e 5 mil jogadoras profissionais no continente". Atualmente, são três campeonatos e 3.049 jogadoras.

Outra meta é fazer do futebol o esporte coletivo mais popular entre as mulheres e meninas em todos os países da Europa.

